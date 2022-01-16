Белорусский биатлонист Антон Смольский занял третье место в гонке преследования этапа КМ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер белорусской команды ушел на дистанцию протяженностью 12,5 км третьим, отставая от лидера француза Кентена Фийона Майе на 32 секунды. На двух огневых рубежах при стрельбе лежа Антон Смольский допустил по одному промаху и ушел на третий круг лишь 17-м. Зато на двух "стойках" белорус был безупречен и в итоге финишировал третьим, отстав от Кентена Фийона Майе на 13,1 сек. Второе место занял россиянин Александр Логинов (+8,8 сек.; 1 промах).

Белорус Максим Воробей занял 27-ю позицию, Никита Лобастов финишировал 38-м, Дмитрий Лазовский оказался на 52-й строке итогового протокола.

В сегодняшней женской гонке преследования на 10 км лучшей из представительниц Беларуси была Динара Алимбекова, занявшая шестое место. Анна Сола заняла 13-е место, Елена Кручинкина оказалась 45-й. Победительницей стала лидер общего зачета норвежская биатлонистка Марте Ройселанн, вторая - шведка Эльвира Эберг, на третьей позиции ее старшая сестра Ханна Эберг.

На нынешнем кубковом этапе белорусские биатлонисты трижды поднимались на пьедестал почета: Антон Смольский стал бронзовым призером спринтерской гонки и сегодняшнего пасьюта, также третье место заняла мужская эстафетная команда, в которой вместе со Смольским выступали Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Максим Воробей.

Седьмой, последний предолимпийский этап Кубка планеты пройдет на следующей неделе в итальянском Антхольце. В программе шесть гонок:

20 января мужская индивидуальная гонка на 20 км;

21 января женская индивидуальная гонка на 15 км;

22 января мужской масс-старт на 15 км, женская эстафета 4х6 км;

23 января мужская эстафета 4х7,5 км, женский масс-старт на 12,5 км.-0-