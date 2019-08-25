Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал золото юниорского летнего ЧМ в пасьюте

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал золотую медаль в гонке преследования на летнем чемпионате мира по биатлону среди юниоров, который проходит в спорткомплексе "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Лазовский на дистанции спринта

Никита Лобастов на дистанции спринта

Дмитрий Лазовский на огневом рубеже

Белорусский атлет преодолел расстояние в 10 км за 26 мин. 4,2 сек. На второй позиции разместился его партнер по команде Никита Лобастов, проиграв лидеру гонки 19,8 сек. Бронзовую медаль завоевал россиянин Игорь Малиновский (отставание 29,1 сек.).

Ранее белорусские юниоры Никита Лобастов в суперспринте и Дмитрий Лазовский в спринте на 7,5 км завоевали золотые медали.

Участие в мировом форуме принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран.

Никита Лобастов на огневом рубеже

Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов на финише гонки преследования

На трибунах

Никита Лобастов на церемонии награждения

Вскоре на старт юниорской гонки преследования на 7,5 км выйдут девушки. В 15.45 гонка на 10 км начнется у мужчин, завершатся состязания пасьютом у девушек.

"Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в Беларуси в 1999 году.-0-

Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский с медаля чемпионата мира по летнему биатлону

Фото Дениса Костюченко