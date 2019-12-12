Белорус Илья Авсеенко замкнул восьмерку сильнейших в индивидуальной гонке на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке

Даниил Серохвостов, Никлас Хартвег и Макс Бархевиц. Фото IBU
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Илья Авсеенко занял восьмое место в индивидуальной гонке на этапе юниорского Кубка IBU, который проходит в словенской Поклюке с 12 по 15 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 15 км Илья Авсеенко преодолел с отставанием от лидера гонки на 3 мин. 6,1 сек. Лучшее время показал представитель Швейцарии Никлас Хартвег - 40 мин. 46,5 сек. Вторым стал россиянин Даниил Серохвостов (отставание 1 мин. 37 сек.). На третьей позиции разместился немец Макс Бархевиц (отставание 1 мин. 37,8 сек.).
Продолжатся соревнования 14 декабря мужским и женским спринтами.-0-