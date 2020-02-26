Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах"

Сергей Бочарников

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников стал первым победителем чемпионата Европы, который стартовал в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА. Белорусский спортсмен прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым стал Адам Вацлавек из Чехии (отставание 0,4 сек., 0+3), бронза у украинца Дмитрия Пидручного (0,5 сек., 1+2). Остальные белорусские биатлонисты показали следующие результаты: Виктор Кривко - 10-е место, Антон Смольский - 11-е. Всего в финальной гонке суперспринта стартовали 30 стреляющих лыжников. В программе чемпионата Европы также супермикст и смешанная эстафета - 27 февраля, мужские и женские спринты - 29 февраля. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования. Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0- Ковальчук о проведении ЧЕ по биатлону: в крови белорусов помогать в трудную минуту "В этом году погода преподносит множество сюрпризов, зимой держится аномальная погода, и Международный союз биатлонистов обратился к нам с просьбой принять и провести чемпионат Европы", - сказал министр спорта и туризма Беларуси. Генсек IBU: "Раубичи" - прекрасная площадка для международных соревнований по биатлону "От лица Международного союза биатлонистов хочу поздравить организационный комитет, он смог в такие короткие сроки, вопреки тяжелым условиям организовать состязания. Ваши старания и объем проделанной работы впечатляют, - подчеркнул Никлас Карлссон. Фото Андрея Покумейко Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!