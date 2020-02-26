Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников стал первым победителем чемпионата Европы, который стартовал в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский спортсмен прошел дистанцию суперспринта за 14 мин. 12,8 сек (0+2). Вторым стал Адам Вацлавек из Чехии (отставание 0,4 сек., 0+3), бронза у украинца Дмитрия Пидручного (0,5 сек., 1+2).
Остальные белорусские биатлонисты показали следующие результаты: Виктор Кривко - 10-е место, Антон Смольский - 11-е. Всего в финальной гонке суперспринта стартовали 30 стреляющих лыжников.
В программе чемпионата Европы также супермикст и смешанная эстафета - 27 февраля, мужские и женские спринты - 29 февраля. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.
Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0-
Фото Андрея Покумейко