Белорусский биатлонист Виктор Кривко не смог выйти в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виктор Кривко не вышел в финал суперспринта на седьмом этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в Валь-Мартелло, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучшее время показал француз Эмильен Клод, преодолев дистанцию за 8 мин. 3,1 сек. На второй позиции расположился немец Симон Шемпп (отставание 5 сек.). Третье место занял еще один француз Антонен Гигонна (отставание 9,9 сек.).
Виктор Кривко уступил лидеру гонки 53,2 сек. и стал 42-м.
В финальную часть, которая пройдет сегодня в 17.30, вышли 30 лучших атлетов.
Завершатся соревнования 16 февраля.
Заключительный этап Кубка IBU пройдет 2-8 марта в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". На текущий момент заявки на участие подали 246 биатлонистов (118 женщин и 128 мужчин) из 30 стран мира.-0-