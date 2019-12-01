Белорусский биатлонист Виктор Кривко стал 16-м в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Шушене

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист сборной Беларуси Виктор Кривко показал 16-й результат в гонке преследования на первом в сезоне этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он преодолел дистанцию в 12,5 км, отстав от лидера пасьюта на 1 мин. 58,1 сек. Первым финишировал немец Филипп Наврат - 32 мин. 22,8 сек. Вторым стал норвежский биатлонист Фредрик Гьесбакк (отставание 27,2 сек.). Замкнул тройку сильнейших немец Лукас Фратцшер (отставание 33,3 сек.).

Еще один белорус Дмитрий Лазовский показал 23-й результат.

Завершатся состязания сегодня гонками преследования у женщин.-0-