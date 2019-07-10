Белорусский биатлонист Владимир Чепелин завершил карьеру

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин завершил спортивную карьеру. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Белорусской федерации биатлона.

Наиболее высокого результата в национальной команде спортсмен добился в 2016 году, заняв третье место в индивидуальной гонке на 20 км в шведском Эстерсунде. Он также принимал участие в зимних Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане.

Сборная Беларуси сейчас готовится к сезону в спорткомплексе "Раубичи". После завершения сбора под Минском стреляющие лыжники уедут в итальянский Антхольц. Затем вернуться в Минск и выступят на домашнем чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет в "Раубичах" с 23 по 25 августа.-0-