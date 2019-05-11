Белорусский боксер Дмитрий Асанов вышел в финал Кубка губернатора Санкт-Петербурга

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Дмитрий Асанов вышел в финал престижного турнира - Кубка губернатора Санкт-Петербурга, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

В соревнованиях на питерской "М-1 Арене" принимают участие атлеты с высоким международным рейтингом, в их число попал белорусский боксер. В весовой категории до 60 кг Дмитрий Асанов победил россиян Радну Цыбикова, а в полуфинале Магомеда Тиновасова. В финале 11 мая белорус встретится с Лазаро Альваресом Эстрадой из Кубы, который оказался сильнее атлета из России Джамала Бадрудтинова.

Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу проводится с 2009 года и собрал представителей 15 стран.

Бокс входит в программу II Европейских игр. Соревнования будут проходить во дворце спорта "Уручье" с 21 по 30 июня, 316 спортсменов (мужчины, женщины) разыграют 15 комплектов медалей.-0-