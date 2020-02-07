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07 февраля 2020, 07:48

Белорусский боксер Дмитрий Асанов вышел в финал турнира в Венгрии

Дмитрий Асанов. Фото из архива
Дмитрий Асанов. Фото из архива

7 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 63 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль престижного международного турнира по боксу "Мемориал Иштвана Бочкаи", который проходит в венгерском Дебрецене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Дмитрий Асанов в первом поединке одержал викторию единогласным решением судей над казахом Санатали Тольтаевым. В следующем круге соревнований молодечненский боксер успешно одолел Трежера Морени из Ботсваны. В полуфинальной стадии соперник Дмитрия Асанова венгр Милан Фодор не вышел на бой. Таким образом, белорус обеспечил себе как минимум серебро престижного форума.

Его партнерша по команде Алла Стародуб (60 кг) успешно прошла сквозь квалификационное сито. В полуфинальном поединке белоруска уступила спортсменке из Казахстана Римме Волосенко и завоевала бронзовую награду.

Финальный поединок Дмитрий Асанов проведет сегодня, в последний день соревнований.

В 64-м международном турнире "Мемориал Иштвана Бочкаи" принимают участие более 270 боксеров из 33 стран.

Эти состязания для белорусских спортсменов - этап подготовки к турнирам олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13-24 мая.-0-

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