Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золото на турнире в Венгрии

8 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на престижном международном турнире по боксу "Мемориал Иштвана Бочкаи", который прошел в венгерском Дебрецене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.
Дмитрий Асанов (весовая категория 63 кг) в первом поединке одержал викторию единогласным решением судей над казахом Санатали Тольтаевым. В следующем круге соревнований боксер из Молодечно успешно одолел Трежера Морени из Ботсваны. В полуфинальной стадии соперник Дмитрия Асанова венгр Милан Фодор не вышел на бой. В поединке за золотую медаль белорус оказался сильнее атлета из Венгрии Ричарда Ковача.
Как сообщалось ранее, белоруска Алла Стародуб (60 кг) поднялась на третью ступень пьедестала почета.
В 64-м международном турнире "Мемориал Иштвана Бочкаи" приняли участие более 270 боксеров из 33 стран.
Эти состязания для белорусских спортсменов стали этапом подготовки к турнирам олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13-24 мая.-0-