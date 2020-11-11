Белорусский боксер Евгений Долголевец стал обладателем чемпионского титула ЕBP

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Евгений Долголевец стал обладателем чемпионского титула по версии ЕBP (Eurasian Boxing Parliament), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На вечере профессионального бокса в столице спортсмен сломил сопротивление Георгия Челохсаева из России. Бой продлился все 10 раундов. Оба спортсмена, не стесняясь, шли в обмен ударами. За счет того, что россиянин застаивался у канатов и, работая вторым номером, часто терял инициативу, предпочтительнее выглядел белорус, которому и досталась победа раздельным решением судей. Счет - 96:94, 95:96, 98:92.

Это четвертая победа Евгения Долголевца на профессиональном ринге. Ранее он уже в первых раундах сокрушал своих оппонентов из Украины Богдана Земляного и Владислава Баранова, а также белоруса Андрея Столярчука.-0-