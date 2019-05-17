Белорусский боксер Иван Баранчик 18 мая проведет бой против Джоша Тейлора в Великобритании

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Иван Баранчик 18 мая в Глазго (Великобритания) проведет бой против Джоша Тейлора в рамках полуфинала турнира второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус провел на профессиональном ринге 19 боев и во всех одержал победы. Иван Баранчик готовился к этому турниру со знаменитым тренером по боксу Фредди Роучем. Поединок против британца Джоша Тейлора пройдет в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг) на арене The SSE Hydro.
Победитель этого противостояния встретится в финале с американцем Реджисом Прогрейсом.-0-
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