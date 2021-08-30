Белорусский боксер Иван Баранчик проиграл бой в Кливленде

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Иван Баранчик потерпел поражение на вечере бокса в Кливленде (США), который состоялся в ночь на 30 августа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе стал не знающий поражений американец Монтана Лав. Развязка боя наступила в шестом раунде. Белорусский боксер пропустил удар соперника и оказался в нокдауне. После этого секунданты Ивана Баранчика сняли его с поединка, признав превосходство оппонента.

Это второе кряду досрочное поражение белоруса. Напомним, в прошлом году атлет из Минской области проиграл Хосе Сепеда. Тогда оба боксера по четыре раза побывали в нокдаунах, а сам поединок стал боем года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе.

В главном противоборстве турнира в Кливленде Джейк Пол взял верх над экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Противоборство продолжалось восемь раундов. Победа была присуждена Джейку Полу раздельным решением судей.-0-