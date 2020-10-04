Белорусский боксер Иван Баранчик уступил в бою за титул WBC Silver

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Иван Баранчик уступил в бою за вакантный титул WBC Silver в первом полусреднем весе, который проходил в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником экс-чемпиона мира по версии IBF стал американец Хосе Сапеда. В одном из самых зрелищных боев сезона соперники семь раз отправляли друг друга в нокдаун. Развязка наступила в пятом раунде. Американец нанес белорусу прямой удар по лицу. После этого Иван Баранчик оказался на настиле ринга и не смог продолжать поединок.

Поражение от Хосе Сапеды второе в карьере 27-летнего белорусского спортсмена. Ранее он уступил британцу Джошу Тейлору в бою за звание чемпиона мира по версии IBF.

Всего в своей профессиональной карьере Иван Баранчик выиграл 20 боев, из них 13 - нокаутом.-0-