Белорусский боксер Кирилл Релих проиграл в полуфинале турнира WBSS

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Кирилл Релих проиграл в полуфинале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) американцу Реджису Прогрейсу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке в первом полусреднем весе (63,5 кг), который прошел в городе Лафайетт (США), штат Луизиана, соперник получил преимущество над чемпионом мира по версии WBA из Беларуси уже в первом раунде. Реджис Прогрейс провел несколько ударов в корпус Кирилла Релиха. В итоге в шестом раунде встреча завершилась досрочной победой американца.
В финале суперсерии в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс должен встретиться с победителем матча между Джошем Тейлором и чемпионом IBF из Беларуси Иваном Баранчиком.-0-
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