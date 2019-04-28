Белорусский боксер Кирилл Релих проиграл в полуфинале турнира WBSS

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Кирилл Релих проиграл в полуфинале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) американцу Реджису Прогрейсу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке в первом полусреднем весе (63,5 кг), который прошел в городе Лафайетт (США), штат Луизиана, соперник получил преимущество над чемпионом мира по версии WBA из Беларуси уже в первом раунде. Реджис Прогрейс провел несколько ударов в корпус Кирилла Релиха. В итоге в шестом раунде встреча завершилась досрочной победой американца.

В финале суперсерии в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс должен встретиться с победителем матча между Джошем Тейлором и чемпионом IBF из Беларуси Иваном Баранчиком.-0-