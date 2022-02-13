Белорусский боксер Максим Паньков стал победителем турнира в Дебрецене

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Максим Паньков выиграл золотую медаль на 66-м турнире памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном бою весовой категории 57 кг 20-летний гомельчанин победил венгра Иштвана Бундовича. В первом поединке Максим Паньков был сильнее украинского боксера Эдуарда Трофименко. Два года назад победителем этих соревнований стал белорус Дмитрий Асанов.

Турнир памяти Иштвана Бочкаи является одним из старейших в Европе, он проводится с 1956 года.-0-