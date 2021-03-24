Белорусский боксер Виктор Зуев включен в комиссию AIBA

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер Олимпиады в Афинах - 2004 Виктор Зуев включен в комитет ветеранов и чемпионов Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Как отметили в белорусской федерации этого вида спорта, витебчанин вошел в состав комитета по инициативе AIBA.

Ведущие спортсмены активно участвуют в популяризации олимпийского бокса в мире. Мнение и опыт известных атлетов прошлых лет очень важен для поступательного развития этого вида спорта.

Данный комитет один из пяти, созданных по инициативе нового руководства AIBA, которую в декабре 2020 года возглавил россиянин Умар Кремлев.

Виктор Зуев - двукратный призер чемпионатов мира и четырехкратный призер чемпионатов Европы. Завершил карьеру в олимпийском боксе в 2015 году.-0-