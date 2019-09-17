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17 сентября 2019, 18:42

Белорусский боксер Виталий Бондаренко выбыл из медальной гонки на ЧМ в Екатеринбурге

Виталий Бондаренко (слева). Фото octagon.by
Виталий Бондаренко (слева). Фото octagon.by

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Бондаренко (весовая категория 75 кг) выбыл из медальной гонки чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Бондаренко успешно дошел до 1/8 финала. Однако в схватке против итальянского спортсмена Сальваторе Кавалларо он уступил викторию единогласным решением судей (0:5) и завершил выступление на мировом форуме.

Еще один белорусский боксер Михаил Долголевец (81 кг) сегодня попробует одолеть представителя России Георгия Кушиташвили.

В Екатеринбурге за награды соревнуются около 500 спортсменов из 89 стран. Завершится турнир 21 сентября.

Главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры в Токио взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.-0-

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