Белорусский борец Александр Гуштын уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады

Александр Гуштын. Фото из архива
Новости темы "Олимпиада в Токио"
6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын (97 кг) уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады, передает корреспондент БЕЛТА.
Соперник белоруса Рейнерис Салас в первом периоде заработал четыре балла эффектным техническим действием и до конца поединка ушел в глухую оборону. Александр Гуштын смог сократить разницу в счете до минимума, но на большее его не хватило.
Впрочем, если кубинец пробьется в финал, белорусский спортсмен получит шанс на участие в утешительном турнире за бронзу.-0-