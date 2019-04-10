Белорусский борец Али Шабанов завоевал бронзу на ЧЕ в Бухаресте

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Али Шабанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории до 86 кг в поединке за третье место он был сильнее Мурада Сулейманова из Азербайджана - 11:2. В ходе турнира Али Шабанов в квалификации уступил россиянину Владиславу Валиеву, который вышел в финал. Благодаря успеху соперника Али Шабанов выступил в утешительных схватках и победил грека Георгиоса Саввулидиса, Майлса Назема Амине из Сан-Марино.
Медаль Али Шабанова - вторая в копилке белорусской команды по вольной борьбе. Ранее серебряную награду в категории до 97 кг завоевал Александр Гуштын.
Али Шабанов является многократным бронзовым призером чемпионатов мира, последний его успех на мировом форуме датирован 2018 годом, когда он в более легкой категории до 79 кг поднялся на третью ступень пьедестала почета.
Вольная, женская и греко-римская борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне будет разыграно 18 комплектов медалей в трех видах.-0-
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