Белорусский борец Денис Хроменков завершил выступление на Играх в Токио

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Денис Хроменков (125 кг) завершил выступление на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Судьба белоруса зависела от исхода полуфинальной встречи между американцем Дэном Гейблом Стивсоном и монголом Лхагвагерелом Мунхтуром. Увы, обидчик молодого белорусского спортсмена оказался повержен - 5:0. Таким образом, бронзу будет оспаривать монгол, а американец в финале встретится с грузином Гено Петриашвили.-0-