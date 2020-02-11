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11 февраля 2020, 21:25

Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода завоевал золотую медаль на ЧЕ в Риме

Максим Негода. Фото United World Wrestling
Максим Негода. Фото United World Wrestling

11 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Негода (весовая категория 63 кг), выступающий в греко-римской борьбе, завоевал золотую награду чемпионата Европы, который проходит в итальянском Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Максим Негода успешно прошел сквозь сито квалификационных поединков континентального форума. В финальной схватке белорус победил россиянина Ибрагима Лабазанова и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Бронзовые медали завоевали венгерский атлет Эрик Торба и представитель Украины Ленур Темиров.

Тренерский штаб сборной Беларуси на чемпионате Европы рассчитывает как минимум на четыре награды в трех видах программы (греко-римской, женской и вольной).

Завершатся соревнования 16 февраля.

Белорусская дружина на чемпионате Европы - 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу - Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).-0-

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