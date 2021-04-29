Белорусский борец Кирилл Грищенко победил сенегальца Умара Кейна на турнире в Сингапуре

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Кирилл Грищенко победил сенегальца Умара Кейна на турнире по смешанным единоборствам в рамках промоушена One Championship, который проходил в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен на протяжении всего боя доминировал, держа дистанцию и остро атакуя, но в то же время не забывая об обороне. Сенегалец, который был фаворитом встречи, пытался найти свое счастье в контратаке.

В концовке второго раунда сенегальский король борьбы, как называют Умара Кейна болельщики, казалось бы, добился своего, пробив оборону белоруса правым апперкотом. Однако тут же получил ответ от Кирилла Грищенко, который свалил оппонента коротким правым хуком.

Поскольку удар был нанесен во время сигнала к окончанию отрезка встречи и Умар Кейн не смог подняться, судья остановил бой и присудил победу белорусу. Для Кирилла Грищенко это четвертая победа в четырех поединках на профессиональной арене. Его соперник потерпел первое поражение, также имея за плечами четыре боя, в трех из которых он праздновал успех. -0-