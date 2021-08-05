Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) вышел в полуфинал Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В схватке за право пройти в данную стадию соревнований он уверенно преодолел сопротивление американца Кайла Дэйка, которого многие специалисты считали одним из главных претендентов на победу в соревнованиях категории 74 кг. Однако соперник не смог ничего поделать с манерой борьбы представителя Беларуси, уступив досрочно - 0:11.-0-

Фото Оксаны Манчук