Белорусский борец Никита Климович завоевал бронзу молодежного ЧМ в Бухаресте

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Никита Климович завоевал бронзовую награду на молодежном чемпионате мира (U-23) по греко-римской борьбе, который проходит в Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлет добился успеха в весовой категории до 82 кг. В предварительных поединках он был сильнее Виорела Бурдужи из Молдовы, но в четвертьфинале уступил сопернику из Грузии Геле Болквадзе. В утешительном турнире Никита Климович одолел двух азиатских борцов: Цань Хай Тао из Китая и Такахиро Цуруду из Японии.

Ранее на молодежном мировом форуме в Румынии в весовой категории до 87 кг бронзовую медаль завоевал Антон Курс.

В женской борьбе белоруска Ксения Станкевич (50 кг) после поражения от россиянки Надежды Соколовой поборется сегодня за третье место. Ее соперницей на ковре станет Туркан Насирова из Азербайджана. Победитель этой схватки встретится с Намуунцецег Очир из Монголии.-0-