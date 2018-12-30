Белорусский борец смешанных единоборств Орловский уступил американцу Уолту Харрису

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Орловский уступил американцу Уолту Харрису в рейтинговом поединке по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в Лос-Анджелесе. Оппонент Андрея Орловского одержал победу раздельным решением судей - 29:28, 29:28, 27:30.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский вернулся в ринг после двух поражений подряд в июне и сентябре 2018 года.

Главным событием турнира UFC в Лос-Анджелесе стал титульный поединок в полутяжелом весе между Джоном Джонсом из США и шведом Александром Густафссоном. Американец одержал победу в третьем раунде и заработал за этот бой более $500 тыс.-0-