Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын стал обладателем олимпийской лицензии

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын, выступающий в весовой категории 97 кг, стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Токио, выйдя в финал европейского квалификационного турнира, который проходит в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Многократный призер чемпионатов Европы на пути к путевке на главные старты четырехлетия преодолел сопротивление Раду Лефтера из Молдовы - 10:0. Затем одержал трудную викторию над представителем Болгарии Ахмедом Батаевым - 4:3.

В полуфинале его соперником был атлет из Италии Абрахам де Хесус Коньедо Руано, который попытался разобраться с белорусом с позиции силы, но был повергнут на ковер эффектным броском. Пытаясь изменить ход схватки, спортсмен с Апеннин шел вперед, но натыкался на контрприемы Александра Гуштына, который в итоге праздновал победу со счетом 9:0.

Это вторая лицензия белорусской сборной по вольной борьбе на квалификационном турнире в Будапеште. Ранее пропуск в Токио офомил Али Шабанов (87 кг). Завтра 19 марта спортсмены проведут финальные поединки.-0-