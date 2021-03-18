Белорусский борец вольного стиля Денис Хроменков выиграл третью олимпийскую лицензию для сборной Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец Денис Хроменков, выступающий в весовой категории 125 кг выиграл третью олимпийскую лицензию для сборной Беларуси по вольной борьбы на стартовавшем в Будапеште (Венгрия) европейском квалификационном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Минской области стартовал с уверенной победы над опытным венгерским спортсменом Даниэлем Лигети – 9:0. Затем была не менее впечатляющая виктория над австрийцем Йоханнесом Людешером – 12:1. Судьба олимпийской лицензии решалась в драматичной полуфинальной схватке против россиянина Шамиля Шарипова, победителя Кубка мира в личном зачете. Белорусский атлет долгое время находился в роли догоняющего, пытаясь взломать оборону соперника. Это ему удалось за мгновение до финального свистка. Судьи сначала не оценили результативное действие белоруса. Но после подачи протеста изменили свое первоначальное решение. Таким образом, при счете 4:4 по правилу последнего действия победителем схватки был объявлен Денис Хроменков.

Это третья олимпийская лицензия белорусских борцов вольного стиля. Ранее пропуски на Олимпиаду оформили Али Шабанов (86 кг) и Александр Гуштын (97 кг). Завтра им предстоят финальные схватки турнира. Кроме того, 19 марта начнут спор за право выступить на Играх в столице Японии представительницы женской борьбы.

Европейский квалификационный турнир, проходящий в столице Венгрии, завершится 21 марта. На данных соревнованиях разыгрываются по две лицензии на Олимпиаду в каждой весовой категории в каждом из трех видов борьбы. Итоговый всемирный отборочный турнир по борьбе пройдет с 6 по 9 мая в Софии.-0-