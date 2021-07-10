Белорусский дискобол Евгений Богуцкий выиграл серебро молодежного ЧЕ в Эстонии

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дискобол Евгений Богуцкий выиграл серебро молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике (U-23) в Эстонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В своей лучшей попытке он отправил снаряд на отметку 61 м 21 см. Победу одержал словенский атлет Кристьян Чех, результат которого 67 м 48 см. Испанский дискобол Ясиль Сотеро с итоговыми 58 м 07 см. занял третье место.

Белорусский атлет так прокомментировал свое выступление: «Я ожидал немного лучшего выступления и более далёких бросков. Конечно, я доволен своей серебряной наградой, потому что Чех собирается выиграть Олимпийские игры. Он, без сомнений, сейчас лучший. Но я тоже надеюсь прибавить в Токио, и это является моей главной целью в этом сезоне. Сегодня здесь всё было отлично - атмосфера, сектор, толпа болельщиков. Мне всё понравилось! Мне просто не хватило одной хорошей попытки. Но это очередная ступенька, и теперь я возвращаюсь домой, чтобы подготовиться к большой битве», - сказал он.-0-