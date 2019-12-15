Белорусский дуэт стал восьмым на этапе юниорского Кубка IBU по биатлону в Словении

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дуэт в составе Алины Пильчук и Ильи Авсеенко занял восьмое место в одиночной смешанной эстафете на этапе юниорского Кубка IBU по биатлону, который проходит 12-15 декабря в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусы проиграли лидерам гонки 2 мин. 59 сек. На первой позиции разместилась команда Франции с результатом 41 мин. 57,1 сек. Вторым стал словенский дуэт (отставание 28,7 сек.). Замкнули тройку лидеров спортсмены из Италии (отставание 44,4 сек.).-0-