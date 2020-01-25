Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете поборется за бронзу на турнире серии Гран-при в Израиле

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Даниэль Мукете (весовая категория 100 кг) поборется сегодня за бронзовую награду престижного турнира по дзюдо серии Гран-при, который проходит 23-25 января в Тель-Авиве (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Даниэль Мукете сегодня провел четыре поединка, записав на свой счет три победы и одно поражение. В схватке за бронзовую медаль белорусу будет противостоять бразилец Рафаэль Бузакарини.
Белорусы Дмитрий Шершань, Дмитрий Миньков (оба 66 кг), Юсуп Бекмурзаев (81 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг) выбыли из медальных гонок престижного турнира.
В соревнованиях принимают участие 583 спортсмена из 85 стран.
На этом турнире в 2019 году белорусские атлеты завоевали золотую и бронзовую награды. В медальном зачете сборная Беларуси заняла тогда шестое место.
Призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-