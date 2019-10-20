Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете выиграл золото Всемирных военных игр в Китае

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете открыл счет наградам белорусской делегации на Всемирных военных играх в Китае, выиграв золотую медаль в весовой категории 100 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификации белорус победил Маджида Хассани. Затем не оставил шансов бразильцу Леонардо Гонсалвешу. В полуфинале был повержен Шерали Юраев из Узбекистана, а в схватке за золото – француз Седрик Оливар.

Соревнования проходят под девизом "укрепление дружбы и выстраивание мира". В течение 10 дней более 9300 спортсменов-военнослужащих из 109 стран мира состязаются в 27 видах спорта по 329 дисциплинам.

В программу соревнований вошли бадминтон, стрельба из лука, велоспорт, бокс, гольф, футбол, дзюдо, парашютный спорт, стрельба, плавание, триатлон, волейбол, настольный теннис, современное пятиборье, конный спорт, фехтование, ориентирование на местности, спортивная борьба, военно-авиационное пятиборье, военно-морское пятиборье, военное пятиборье и другие.-0-