Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете занял пятое место на турнире серии Гран-при в Израиле

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Даниэль Мукете (весовая категория 100 кг) занял пятое место на престижном турнире по дзюдо серии Гран-при, который прошел в Тель-Авиве (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Даниэль Мукете провел пять поединков, записав на свой счет три победы и два поражения. В схватке за бронзовую медаль белорус проиграл за 3 мин. 28 сек. бразильцу Рафаэлю Бузакарини.
На высшую ступень пьедестала почета поднялся израильский атлет Петер Пальчик. Второе место занял бразилец Леонардо Гонкалвес. На третьей позиции разместился немец Карл-Рихард Фрай.
Белорусы Дмитрий Шершань, Дмитрий Миньков (оба 66 кг), Юсуп Бекмурзаев (81 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг) также не смогли завоевать медалей на данном турнире.
В соревнованиях приняло участие 583 спортсмена из 85 стран.
На этом турнире в 2019 году белорусские атлеты завоевали золотую и бронзовую награды. В медальном зачете сборная Беларуси заняла тогда шестое место.
Призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-