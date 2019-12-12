Белорусский дзюдоист Дмитрий Шершань выбыл из медальной гонки World Masters в Китае

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг) закончил выступление без наград на международном рейтинговом турнире по дзюдо World Masters, который проходит 12-14 декабря в Циндао (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке белорус уступил дзюдоисту из Республики Корея Лим Хвану Киму и закончил свое выступление. На высшую ступень пьедестала почета поднялся итальянец Мануэль Ломбардо, победивший в финальной схватке монгола Херлена Ганбольда. На третью ступень пьедестала почета поднимались грузинский атлет Важа Маргвелашвили и дзюдоист из Монголии Басхуу Йондонперенлея.
На татами 13 декабря поборются мужчины в весовых категориях 73 кг и 81 кг. Женщины выявят сильнейших в 63 кг и 70 кг. Представители Беларуси в этот день на престижных состязаниях не выступают.
В соревнованиях принимают участие сильнейшие атлеты, которые входят в топ-36 рейтинга мирового дзюдо. Всего за награды турнира борются около 480 спортсменов из 71 страны мира.-0-