Белорусский дзюдоист Юсуп Бекмурзаев выбыл из медальной гонки турнира серии Гран-при в Израиле

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Юсуп Бекмурзаев (весовая категория 81 кг) выбыл из списка претендентов на награды престижного турнира по дзюдо серии Гран-при, который проходит 23-25 января в Тель-Авиве (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Юсуп Бекмурзаев в первом поединке оказался сильнее атлета из Исландии. Во второй схватке дзюдоист сборной Беларуси уступил спортсмену из Кыргызстана и завершил свое выступление на форуме.
Золотую медаль завоевал россиянин Аслан Лаппинагов, победивший в финале грека Алексиоса Нтанатсидиса. Бронзовые награды достались грузину Луке Майсурадзе и бразильцу Эдуардо Юди Сантосу.
Днем ранее белорусы Дмитрий Шершань и Дмитрий Миньков (оба 66 кг) также остались без наград.
За медали престижного форума 25 января поборются белорусские спортсмены Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Никита Свирид (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг).
В соревнованиях принимают участие 583 спортсмена из 85 стран.
На этом турнире в 2019 году белорусские атлеты завоевали золотую и бронзовую награды. В медальном зачете сборная Беларуси заняла шестое место.
Призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-