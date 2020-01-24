Белорусский дзюдоист Юсуп Бекмурзаев выбыл из медальной гонки турнира серии Гран-при в Израиле

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Юсуп Бекмурзаев (весовая категория 81 кг) выбыл из списка претендентов на награды престижного турнира по дзюдо серии Гран-при, который проходит 23-25 января в Тель-Авиве (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юсуп Бекмурзаев в первом поединке оказался сильнее атлета из Исландии. Во второй схватке дзюдоист сборной Беларуси уступил спортсмену из Кыргызстана и завершил свое выступление на форуме.

Золотую медаль завоевал россиянин Аслан Лаппинагов, победивший в финале грека Алексиоса Нтанатсидиса. Бронзовые награды достались грузину Луке Майсурадзе и бразильцу Эдуардо Юди Сантосу.

Днем ранее белорусы Дмитрий Шершань и Дмитрий Миньков (оба 66 кг) также остались без наград.

Дмитрий Шершань и Дмитрий Миньков остались без наград на турнире по дзюдо серии Гран-при в Израиле На высшую ступень пьедестала почета поднялся Ан Баул. Серебряную медаль завоевал казахстанский спортсмен Ерлан Серикжанов. На третьей позиции разместились Даниэль Каргнин из Бразилии и израильский дзюдоист Таль Фликер.

За медали престижного форума 25 января поборются белорусские спортсмены Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Никита Свирид (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг).

В соревнованиях принимают участие 583 спортсмена из 85 стран.

На этом турнире в 2019 году белорусские атлеты завоевали золотую и бронзовую награды. В медальном зачете сборная Беларуси заняла шестое место.

Призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-