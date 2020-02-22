Белорусский дзюдоист Вадим Шока остался без награды турнира серии "Большого шлема" в Дюссельдорфе

22 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Вадим Шока (весовая категория 73 кг) остался без награды международного турнира по дзюдо серии "Большого шлема", который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вадим Шока провел четыре поединка, уступив при этом в одной схватке французскому атлету, выбыв из списков претендентов на медаль.
На высшую ступень пьедестала почета поднялся японец Сехэй Оно, который в финале победил дзюдоиста из Республики Корея Ан Чанг Рима. Бронзовые медали завоевали азербайджанец Рустам Оруджев и монгол Цогтбаатар Ценд-Очир.
Всего за награды турнира соревнуются 793 спортсмена из 121 страны. Белорусы Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг) 23 февраля, в последний день соревнований, попытаются завоевать награды престижного форума.
Для белорусских атлетов сейчас стоит цель - зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. На турнире серии "Большого шлема" в Париже, который прошел 8-9 февраля, белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая (свыше 78 кг) завоевала серебряную награду.
Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой и олимпийской рейтинг-лист. Впоследствии их количество определяет попадание на Олимпийские игры.-0-