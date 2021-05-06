Белорусский дзюдоист Вадим Шока занял 5-е место на турнире "Большого шлема" в Казани

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Вадим Шока, выступающий в весовой категории 73 кг, занял пятое место на турнире серии "Большого шлема" по дзюдо, который проходит в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженец Гродненской области начал представительный старт с победы над Филиппе-Абелем Метелусом из Гаити, затем были повержены Гийом Шейн из Франции и болгарин Марк Христов. Поражение от израильтянина Тохара Бутбуля оставило шанс на бронзовую медаль, ведь обидчик белоруса вышел в полуфинал. В "утешение" белорус одержал победу над Фердинандом Карапетяном из Армении. Его конкурентом в схватке за бронзу стал грузин Нугзар Таталашвили. Упорная схватка завершилась в дополнительное время эффектным броском грузина, который праздновал победу. Вторая бронзовая медаль в этой категории досталась молдаванину Виктору Скворцову, ныне представляющему ОАЭ.

Судьба золотой медали решалась в схватке двух россиян Махмадбека Махмадбекова из Иркутска и волгоградского атлета Аюба Хажалиева. Спор в свою пользу благодаря молниеносной контратаке разрешил в свою пользу представитель сибирского региона соседней страны.

Поединки женщин в весовой категории 63 кг завершились викторией польки Агаты Оздобы-Блах. Второе место заняла бразильянка Кетлейн Куадрос. Бронзовые медали выиграли россиянка Екатерина Валькова из России и нидерландская дзюдоистка Санне Вермеер.

Пятый по счету в нынешнем сезоне турнир "Большого шлема" по дзюдо на татами спортивного комплекса "Татнефть Арена" в Казани проходит с 5 по 7 мая. В споре за награды участвуют 411 дзюдоистов из 80 стран.-0-