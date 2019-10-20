Белорусский фигурист Александр Лебедев занял 8- е место на турнире серии "Челленджер" в Минске

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительный день международного турнира серии "Челленджер" Minsk-Arena Ice Star-2019, белорус Александр Лебедев занял 8-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 10-й строке итогового протокола завершил турнир еще один представитель Беларуси, Яков Зенько.

Победу в состязаниях фигуристов праздновал итальянец Даниэль Грасль. Серебро у россиянина Артема Ковалева. Третье место занял француз Адам Сяо Хим Фа.

Ранее в стартах танцевальных пар победу праздновали испанские фигуристы Сара Хуртадо и Кирилл Халявин. На втором месте польский дуэт Наталья Калишек и Максим Сподырев, а на третьей украинцы Александра Назарова и Максим Никитин.

Эмилия Калеганова и Владислав Полховский из Беларуси завершили домашний старт на 7-й позиции. -0-