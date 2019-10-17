Белорусский фигурист Евгений Пузанов выиграл бронзу юниорского международного турнира в Минске

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фигурист Евгений Пузанов выиграл бронзу международного турнира Ice Star среди юниоров в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского союза конькобежцев.

Итоговая оценка Евгения Пузанова - 163,42 балла. Лауреатами состязаний в мужском одиночном катании также стали россиянин Марк Кондратюк, выигравший золото (198,96 балла), и завершивший старт на второй позиции Рахат Бралин из Казахстана (186,88 очка).

В спортивных танцах на льду среди юниоров с результатом 161,15 очка победил дуэт из Франции Лоисия Деможе / Тео ле Мерсье. Второе место у пары из Великобритании: Саша Феар и Джордж Уодделл набрали 145,56 балла. Третье место у россиян Елизаветы Шичиной и Гордея Хубулова, их результат 145,33 балла.

В состязаниях юниорок в женском одиночном катании не было равных украинке Анастасии Шаботовой (174,76). Второе место у эстонской спортсменки Нины Петрокиной (167,41 балла). Замкнула тройку сильнейших россиянка Камила Султанмагомедова (166,65 балла).

Следом за юниорами на лед с 18 по 20 октября выйдут участники международного турнира серии "челленджер" Minsk-Arena Ice Star 2019.-0-

Фото Белорусского союза конькобежцев