Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу на ЧМ в Швеции

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию - 2021 в Стокгольме (Швеция) мужчины представили короткие программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу с 16-го места, заработав у судей 78,86 балла. Тройку сильнейших открыл японский фигурист Юдзуру Ханю - 106,98 балла. Второе место у его соотечественника Юмы Кагиямы - 100,96. За ним следует американский спортсмен Нейтан Чен - 98,85.

Накануне в произвольную программу вышли белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов в соревнованиях спортивных пар. У них 46,2 балла и 20-е место в промежуточном протоколе. Лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 80,16 балла. Второе место у китайского дуэта Вэньцзинь Суй / Цун Хань - 77,62 балла. Третью позицию занимает еще одна российская пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов - 75,79 балла.

У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова - 81 балл. Японка Рика Кихира вторая (79,08). Третье место у россиянки Елизаветы Туктамышевой - 78,86 балла. Представительница Беларуси Виктория Сафонова была отстранена от соревнований после того, как при обязательном тестировании у нее обнаружили коронавирус.-0-