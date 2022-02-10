10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фигурист Константин Милюков занял 20-е место на Олимпиаде в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в произвольной программе представитель Беларуси получил 143,71 балла. После короткой программы Константин Милюков был 21-м с результатом 78,49 балла. В итоге с суммой 222,2 балла он замкнул двадцатку сильнейших фигуристов мира. Последний раз в мужском одиночном катании на Олимпиаде Беларусь была представлена в 2006 году в Турине. Тогда Сергей Давыдов занял 16-е место.
Олимпийским чемпионом сегодня стал американский фигурист Натан Чен (332,60 балла), вслед за ним места на пьедестале почета займут японские спортсмены Юма Кагияма (310,05) и Шома Уно (293,00).
В одиночных соревнованиях женщин Беларусь представит Виктория Сафонова. Свою короткую программу фигуристки исполнят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.-0-
Фото НОК Беларуси