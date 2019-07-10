Белорусский форвард Алексей Протас подписал контракт с "Вашингтон Кэпиталз"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Алексей Протас подписал трехлетний контракт с хоккейным клубом "Вашингтон Кэпиталз", играющим в НХЛ. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Годовая сумма контракта Алексея Протаса составит около $716 тыс.

Форвард был выбран "Вашингтоном" в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года под 91-м номером.-0-