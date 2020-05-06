Белорусский форвард Андрей Костицын перешел в клуб КХЛ "Нефтехимик" из Нижнекамска

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-капитан минского "Динамо" Андрей Костицын определился с новым хоккейным клубом, он подписал контракт с "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Соглашение с 35-летним нападающим рассчитано на один год. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошедшем сезоне воспитанник новополоцкой школы хоккея защищал цвета минского "Динамо", во второй половине регулярного сезона исполняя обязанности капитана "зубров". В 60 матчах чемпионата Андрей Костицын набрал 34 (17+17) очка при показателе полезности "-17".

До того как перейти в минскую команду, хоккеист играл за клубы КХЛ "Трактор" (Челябинск), "Сочи", "Торпедо" (Нижний Новгород) и "Куньлунь Ред Стар".-0-