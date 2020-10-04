Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович забил свой первый гол в чемпионате России

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий московского "Локомотива" Виталий Лисакович забил свой первый гол в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в победном домашнем матче десятого тура с "Химками" 22-летний белорус вышел в стартовом составе и открыл счет на 25-й минуте встречи. На 80-й минуте Виталий Лисакович был заменен, в итоге москвичи выиграли с результатом 2:1.

3 октября московский ЦСКА мод руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко победил в Екатеринбурге футболистов местного "Урала" со счетом 2:0.

В центральном поединке этого тура московский "Спартак" у себя дома сыграл вничью - 1:1. Футболисты "Тамбова" в Саранске разошлись миром с тульским "Арсеналом" - 1:1. Белорусский полузащитник туляков Юрий Ковалев вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте игры, а Валерий Громыко вышел на замену на 84-й минуте. Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, сыграл вничью в гостях у "Уфы" - 0:0.

Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сегодня сыграют в гостях у московского "Динамо". В Казани местный "Рубин" встретится с "Ахматом" из Грозного, а "Сочи" на своем поле будет соперничать с "Ростовом".

Турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляют "Зенит" и "Спартак", набравшие по 21 очку в десяти проведенных матчах, в активе ЦСКА 19 баллов, у "Локомотива" на одно очко меньше.-0-