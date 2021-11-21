Белорусский форвард "Вашингтона" Алексей Протас открыл счет очкам в НХЛ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас открыл счет очкам в НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Знаменательное событие в карьере хоккеиста случилось на третьей минуте матча "Столичных" против "Сан-Хосе Шаркс". Именно после паса Алексея Протаса Коннор Шири забросил шайбу в ворота "Акул". Поединок завершился со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу "Вашингтона".

Голевыми дублями у победителей отметились Коннор Шири и Александр Овечкин. На 14-й минуте матча 36-летний форвард реализовал большинство. Под занавес встречи Александр Овечкин поразил уже пустые ворота. Таким образом на его счету стало 744 гола за карьеру в НХЛ. -0-