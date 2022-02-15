Белорусский фристайлист Макар Митрофанов не выйдет на старт олимпийского турнира

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Макар Мирофанов сегодня не сможет принять участие в квалификации соревнований по лыжной акробатике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная рассказала, что ранее на тренировке Макар Митрофанов получил травму левой руки и был доставлен в госпиталь в Чжанцзякоу: "Там ему диагностировали повреждение связок, а сейчас он находится в олимпийской деревне. Рука участвует в стабилизации в момент выполнения прыжка, поэтому принять участие в соревнованиях Макар не сможет".

Таким образом, в сегодняшней квалификации примут участие три белорусских лыжных акробата: Павел Дик (9-й стартовый номер), Максим Густик (19) и Станислав Гладченко (21). Всего к старту готовятся 24 фристайлиста. В завтрашний финал выйдут 12 лучших.-0-