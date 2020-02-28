Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе КМ в Казахстане

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который завершился в Казахстане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат, который позволил белорусу замкнуть тройку сильнейших, – 111,37. Победу праздновал Кристофер Лиллис из США (121,27). Второе место у Примина Вернера из Швейцарии (117,65).
Максим Густик занял 4-е место (102,87), Макар Митрофанов - 7-е (88,83), Игорь Дребенков - 16-е (83,19) и Дмитрий Мазуркевич - 21-е (72,49).
В женских состязаниях первенствовала украинка Надежда Мохнацкая (73,66). Второе место у Ник Меган из США (73,08). Третья позиция осталась за казахстанской фристайлисткой Жанботой Алдабергеновой (71,20).
Белоруска Снежана Дребенкова заняла 8-е место. Остальные белоруски старт в Казахтане пропускали.-0-