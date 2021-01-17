Белорусский фристайлист Павел Дик занял пятое место на этапе КМ в Ярославле

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Павел Дик занял пятое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка лучшего из представителей Беларуси на данных стартах среди мужчин - 111,31 балла. Его товарищи по сборной Дмитрий Мазуркевич и Макар Митрофанов заняли соответственно шестое и седьмое места в итоговом протоколе. Их оценки - 101,87 и 101,25 балла соответственно. Кроме того, Игорь Дробенков стал девятым (99,18 балла), Максим Густик - 17-м (82,3), Вячеслав Тимерцев - 24-м (70,68).

Победу в Ярославле праздновал россиянин Максим Буров, набравший 125,34 пункта. Вторая ступень пьедестала также осталась за российским спортсменом Станиславом Никитиным - 123,98 балла. Третье место занял Льюис Ирвинг из Канады - 120,36 балла.-0-