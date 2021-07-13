Белорусский футболист Иван Маевский перешел в "Целе"

Иван Маевский. Фото Целе
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник футбольной сборной Беларуси Иван Маевский перешел в словенский клуб "Целе", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В прошлом сезоне 33-летний белорус выступал в составе аутсайдера российской премьер-лиги "Роторе". До этого Иван Маевский стал трехкратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны", а ранее завоевал Кубок Беларуси, выступая за ФК "Минск". В национальной сборной Беларуси Иван Маевский провел 42 матча.
В 2020 году футболисты "Целе" стали чемпионами Словении, а в прошлом сезоне финишировали восьмыми. В стартовом матче нового словенского первенства 18 июля "Целе" сыграет на своем поле с "Марибором".-0-