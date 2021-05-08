Белорусский футболист Сергей Корниленко забил гол в своем прощальном матче

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший форвард футбольной сборной Беларуси Сергей Корниленко забил гол в своем прощальном матче в составе самарских "Крыльев Советов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский футболист, которому в июне исполнится 38 лет, вышел на поле на 82-й минуте сегодняшнего домашнего поединка "крылышек" с футболистами "Краснодара-2" и уже через минуту забил мяч в ворота гостей. В итоге команда Сергея Корниленко выиграла с разгромным счетом 6:0. С 2011 года он провел в составе "Крыльев Советов" более 200 матчей, забив в них почти 60 мячей. В послужном списке Сергея Корниленко 78 игр и 17 мячей за национальную сборную Беларуси. Сейчас он работает спортивным директором самарского клуба, в котором играет белорусский защитник Дмитрий Прищепа. Футболисты "Крыльев Советов" давно обеспечили себе первое место во втором по силе дивизионе российского первенства и возвращение в премьер-лигу.

Сегодня, за тур до окончания соревнований в ФНЛ, вторую путевку в элитный дивизион завоевал "Оренбург", победивший на выезде омский "Иртыш" с крупным счетом 4:0. В составе оренбургского клуба выступают белорусские голкипер Владимир Климович и защитник Михаил Сиваков, а также бывшие игроки брестского "Динамо" украинский полузащитник Александр Нойок и ганский форвард Джоэль Фамейе. Тренирует команду чешский специалист Марцел Личка, под руководством которого брестские динамовцы в 2019 году стали чемпионами Беларуси.-0-